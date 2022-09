A Saint-Benoît, Marie Damour fête ce dimanche 4 septembre 2022? son 100ème anniversaire. C'est en compagnie de sa famille et de ses proches qu'elle célèbre cet évènement à Cité Pierre Poivre à Saint-Benoît. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo : ville de Saint-Benoît)

Malgré son grand âge, la jeune centenaire affiche une vitalité exceptionnelle ! Elle adore les balades en voiture, aller à la messe le dimanche et prendre le temps de contempler l’église de Ste-Anne qu’elle affectionne particulièrement. Chaque semaine, elle se rend à son club de 3e âge pour jouer au domino ou simplement papoter avec ses copines. Marie est aussi très coquette et ne manque jamais de faire appel à son coiffeur à domicile pour se refaire une petite beauté ! Jean-Marc dit " coco ", son petit-fils de cœur, décrit une femme très douce mais avec un fort caractère et qui ne se laisse pas faire !



Ce dimanche, à l’occasion de son anniversaire, le maire Patrice Selly a tenu à lui rendre visite en personne pour lui offrir un petit présent et lui transmettre tous ses vœux de santé, de joie et de bonheur !