Du jeudi 15 septembre au vendredi 14 octobre 2022, la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (Pitoi) de la Croix-Rouge française organisera une formation en direction des scolaires et du grand public sur le thème "Milieu inondé et gestes qui sauvent". 410 personnes participeront à l'une des 18 sessions qui les prépareront à faire face aux risques liés aux inondations. La formation sera dispensées en eaux-vives à la Rivière des Marsouins Saint-Benoît. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Croix-Rouge (Photo Croix-Rouge)

L’inondation est l’un des risques naturels majeurs les plus fréquents sur le territoire réunionnais. Les épisodes de fortes pluies peuvent prendre une ampleur exceptionnelle et exposer la population à des dangers importants. D’autant plus qu’un habitant sur quatre vit en zone inondable à La Réunion.

Compte-tenu de ces enjeux, la Piroi met en oeuvre depuis 5 ans le projet Inondation, nout kartié lé paré en partenariat avec les communes et intercommunalités du territoire. Celui-ci vise à sensibiliser la population réunionnaise exposée aux risques d’inondation, afin de réduire sa vulnérabilité et de la rendre plus résiliente face à ce phénomène.

Dans cet objectif, la Piroi propose une formation sur les gestes à adopter pour se protéger en cas d’une montée des eaux. La formation " Milieu inondé et gestes qui sauvent ", organisée en collaboration avec Rando Aqua Réunion et financée par la préfecture de La Réunion, permet aux participants d’aborder différents sujets

complémentaires :

- un volet théorique consacré à un apport de connaissances scientifiques, notamment sur les spécificités météorologiques de La Réunion, les particularités de ses cours d’eau, la lecture et l’interprétation des mouvements d’eau, etc. ;

- un volet pratique où les participants prennent part à une mise en situation sécurisée à la rivière des Marsouins pour découvrir les mécanismes des flux aquatiques et se confronter à des scénarios susceptibles d’être rencontrés en situation réelle.

Parmi les 410 participants à ce stage en eaux-vives, il y a notamment des habitants des quartiers à risque d’inondation, des acteurs de la gestion des risques de catastrophes, des agents communaux et intercommunaux, des animateurs bénévoles, des collégiens et des lycéens.

Des places sont encore disponibles pour les personnes qui souhaitent participer à la formation. Retrouvez plus d’informations sur le contenu de la formation et les modalités d’inscriptions sur ce lien : https://piroi.croix-rouge.fr/inscriptions-migs-2022/