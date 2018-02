Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Suite au passage de Berguitta sur l'île, le territoire de la CIVIS a subi des dégâts considérables. De nombreux sites naturels ont été détériorés et de nombreux déchets se sont amoncelés, notamment sur le littoral. Pour procéder au nettoyage de ces endroits exceptionnels, la CIVIS et les communes concernées n'ont pas hésité à mutualiser leurs moyens et leurs compétences afin de rendre à tous ces sites leur aspect d'origine.

