La Civis egt la commune de la Petite-Île a commencé les travaux d'aménagement de l'arrière-plage de Grand Anse ce mardi 13 mars 2018. Le site très touristique, connu pour sa plage, nécessitait une réhabilitation afin d'améliorer les infrastructures existantes et d'en aménager de nouvelles. L'idée est de "reconquérir l'endémisme" des lieux, indiquent la Civis et la commune. Une surface de 6 hectares est concernée. Les travaux qui coûteront 4,5 millions d'euros devraient prendre fin en 2019. Le site reste ouvert durant le chantier

Le président de la Civis et le maire de Petit-Ile ont donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de Grand Anse ce mardi. L’accès au site sera repensé avec la réalisation d’une entrée principale et une traversée piétonne. Les parkings et voiries existants seront réhabilités ainsi que les accotements où de nouvelles plantations viendront s'ajouter aux badamiers déjà plantés

"De nouveaux bâtiments seront construits et les infrastructures existantes seront restaurées. Ainsi, le snack, les sanitaires et la maison du gardien bénéficieront aussi de travaux. Le cheminement en scorie sera rénové pour améliorer la qualité de la circulation des usagers. Et un parcours sera accessible aux personnes à mobilité réduite.Le four a chaux, patrimoine du site sera repensé en musée. L’intérieur de la structure servira d’espace d’exposition" indique, en substance, a Civis.

Les travaux se dérouleront en trois phases. La première, d’une durée d’environ 6 mois, elle concernera le secteur de l’ancien camping. Il s’agira de travaux de réseaux et de bâtiment. La deuxième s’étalera sur une période de 7 à 8 mois et concernera la zone de pique-nique avec l'aménagement d’espaces verts, de mobilier urbain et d'un réseau d’éclairage. La troisième phase portera sur les travaux de voiries et de parking durant 2 mois. "Réalisés en semaine, la gêne sera limitée car les pics de fréquentation ont lieu le week-end" note la Civis.

Le site restera donc ouvert durant toute la durée des travaux.