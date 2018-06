Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 minutes

Le vendredi 1er juin 2018, la CIVIS a participé à une opération de plantation sur le site du Stade Régional d'Athlétisme Gaby Folio de Petite-Île. Soucieuse de promouvoir l'utilisation d'espèces végétales indigènes et d'espèces exotiques non envahissantes, la CIVIS soutient activement toutes actions de plantation en y apportant son savoir-faire et ses plantes.

