Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Juin à 14H35

La CIVIS et la Commune de L'Etang-Salé souhaitent relancer une dynamique de développement touristique et économique pour l'arrière plage de L'Etang-Salé. La nature et la localisation des parcelles AN 178 - AN 232, doivent permettre l'émergence d'un projet ambitieux et qualitatif répondant aux objectifs de développement de l'attractivité touristique de L'Etang-Salé Les Bains.

La CIVIS et la Commune de L'Etang-Salé souhaitent relancer une dynamique de développement touristique et économique pour l'arrière plage de L'Etang-Salé. La nature et la localisation des parcelles AN 178 - AN 232, doivent permettre l'émergence d'un projet ambitieux et qualitatif répondant aux objectifs de développement de l'attractivité touristique de L'Etang-Salé Les Bains.