La communauté intercommunale des villes solidaires (Civis) a lancé un schéma directeur vélo sur son territoire. Le "bon plan vélo" décline un plusieurs actions pragmatiques à mises en oeuvre afin d'encourager toutes les pratiques cyclistes sur son territoire. Cela inclut la création de place de parking à vélo, le développement des balades à vélo sur le sentier littoral et de la complémentarité vélo-bus.

Depuis plusieurs années, la Civis s’investit dans la diversification des modes de déplacements alternatifs au tout-auto. Le transport en commun, constitue bien sûr une première solution, avec la modernisation du réseau Alternéo, tant par les équipements que par les services. Mais la Civis a souhaité élargir l’offre aux usagers en faisant la promotion de la pratique du vélo. Le Bon Plan Vélo c’est le plan d’actions élaboré par la Civis pour encourager l’usage du vélo sur son territoire en connectant les communes et les pôles majeurs de l’intercommunalité que sont les lieux de vie, de travail ou encore de loisirs.

- Un projet de territoire -

Toute cette réflexion autour du vélo conduit à l’élaboration d’un document de référence et de programmation : le Schéma Directeur Vélo ou son nom commercial, Le Bon Plan Vélo. Concrètement, il s’agit de mettre en place les moyens d’une pratique du vélo au quotidien, tant pour des déplacements personnels, professionnels ou touristiqus. La Civis a mis en place des actions afin d’encourager toutes les pratiques cyclistes sur son territoire. En premier lieu la civis a développé un réseau cyclable continu en aménageant des pistes et bandes cyclables ainsi qu'une zone 30. Elle développe les places de stationnement proches des pôles d'activité. Elle encourage l'apprentissage du vélo par les enfants et crée des évènement favorisant la pratique du vélo. La collectivité encourage aussi le dépacement domicile-travail à vélo.

- Le vélo, c'est partout -



Plus de 120 km de balade dans les hauts comme dans les bas. Plus d’une vingtaine de balades sont possibles sur l’ensemble du territoire. Le sentier du littoral, Ilet à Cordes, la route des Caps , Grande Anse… Découvrez le sud de l’île à vélo quel que soit votre niveau. Profitez également du sentier littoral sur 25 km de pistes cyclables.

- Le vélo, c'est pratique -



La civis développe l’offre de stationnement à vélo et met à disposition plus de 460 accroches à vélo sur l’ensemble du territoire. L’installation d’arceaux sur les trottoirs pour les stationnements de courte durée mais aussi des parkings à vélo abrités et sécurisés pour les stationnements de longue durée.