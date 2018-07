"La Civis souhaite relancer une dynamique de développement touristique et économique pour l'arrière plage de l'Etang-Salé-les-Bains, dont la pierre angulaire est l'aménagement de cet espace qui s'étend sur près de 3 hectares. Le périmètre s'étend depuis le rond-point en englobant l'ancienne maison forestière jusqu'à la terminaison de l'ancienne RN" écrit la Civis dans un communiqué que nous publions ci-dessous :

"Il est indispensable de refonder l’attractivité de ce site touristique majeur du Sud de La Réunion, en se centrant sur les points suivants : se réapproprier le foncier public, requalifier cet espace par un aménagement touristique et urbain de qualité, réorganiser les différentes fonctionnalités permettant de préserver l’intérêt général

Les orientations incontournables afin d’améliorer les conditions de vie du secteur et de développer l’activité économique et touristique tout en préservant les qualités environnementales existantes sont :

- aménager et fluidifier une programmation urbaine préservant l’environnement

- fluidifier les cheminements piétons et rendre les espaces lisibles

- mettre en palce un système de récolte des eaux pluviales (noues paysagères)

- établir un schéma viaire s’articulant autour de 4 points de convergence et d’une piétonisation

- créer une centralité urbaine pour une attractivité commerciale et touristique en requalifiant l’espace des camions-bar par une façade urbaine commerciale qualitative

- libérer l’espace central des voitures en aménageant un parking

Afin de disposer de données objectives à même de le guider dans ses choix, la CIVIS a fait réaliser une étude pré opérationnelle en août 2016. Elle a ainsi évalué les besoins et testé diverses solutions - faisabilité fonctionnelle, spatiale et économique - avant de d’arrêter le plan programme et le budget prévisionnel"