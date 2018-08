Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Depuis cette année 2018, les cartes Pass'nGo "Réuni Pass" sont renouvelés automatiquement et envoyés par courrier. Cette carte concerne les plus de 65 ans, les personnes invalides à plus de 50% et les anciens combattants.

