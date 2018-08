Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le dimanche 19 août 2018, l'association Cyclo CIVIS donne rendez-vous aux passionnés de vélo pour la fameuse course entre Saint-Louis et Cilaos. Deux formats sont proposés cette année : une course de 20 km ouverte à tous avec un profil plat et facile avec une boucle Saint-Louis - Saint-Louis, et une autre plus longue de 60 km, avec la mythique montée de Cilaos, réservée aux habitués et à partir de 15 ans.

