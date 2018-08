Alternéo, le réseau des transports du sud va débuter dans les prochains jours la première phase d'un grand chantier de modernisation de son offre de mobilité avec un triple objectif : mieux répondre à la diversité des demandes, moderniser les services offerts aux usagers et placer ces derniers au centre de son action. Nous publions ci-dessous le communiqué de la compagnie de transports

Nouvelle grille tarifaire : acheter malin en limitant l’achat dans les bus

Première pierre de ce chantier, la mise en place de nouveaux tarifs à partir du 1er septembre 2018.

Objectif affiché par Alternéo : emmener dans sa dynamique de changement les usagers du réseau, afin que ces derniers puissent disposer d’un service toujours plus fiable et adapté à leurs besoins. Ainsi, en modifiant ses tarifs, Alternéo entend inciter les usagers à modifier leurs habitudes d’achat des titres de transports.



Cette question des habitudes d’achat, est tout à fait centrale pour le gestionnaire du réseau puisque celui ci se doit à la fois de coller à la tendance de la dématérialisation mais également inciter au maximum à l’achat des titres au sol et non dans les bus.

En effet, l’achat dans les bus pénalise doublement l’usager : le tarif unitaire y est plus cher mais de plus, le temps passé par le conducteur à vendre les titres pourrait être transformé en temps de conduite. Donc autant de temps de gagné pour améliorer l’offre !

A partir du 1er septembre 2018, les tarifs unitaires seront donc les suivants :

- 10 voyages : 12€30, soit 1,23 euro le voyage

- voyage unitaire acheté en points de vente : 1,70 euro

- voyage unitaire acheté dans les bus : 2 euros



A noter que d’ici la fin de l’année , Alternéo proposera à ses usagers l’achat mobile de l’ensemble des titres (unitaires, carnets, abonnements) via l’utilisation d’un smartphone ou en ligne sur le site Alternéo.





Alternéo entre dans l’ère de la concertation

Parce que le service rendu aux usagers est la priorité d’Alternéo, l’opérateur de transport va également renforcer sa relation avec les usagers en mettant en place une démarche de concertation publique.

Ainsi, dans les prochaines semaines, des réunions publiques seront organisées sur l’ensemble du territoire, afin d’offrir à toutes et tous la possibilité d’échanger sur la qualité et les modalités du transport public déployé sur le territoire de la CIVIS.

Un " Comité des Usagers " sera également créé et participera activement aux différentes étapes de la modernisation du réseau.





M. Mathieu Chichery , Directeur de la Semittel mandataire du groupement Cineo en charge de l’exploitation du réseau Alternéo de préciser : "Garantir la satisfaction des usagers d’Alternéo est notre priorité commune avec la Civis . L’atteinte de cet objectif passe par un certain nombre d’évolutions dans les habitudes d’utilisation du réseau. La nouvelle grille tarifaire n’en est que la première phase. Dans les prochaines semaines, avec le lancement de la concertation publique, les usagers d’Alternéo auront en temps réel, les éléments d’information leur permettant de comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Ce qui nous guide est l’amélioration constante du service rendu aux voyageurs et nous entendons le faire en prise réelle avec ces derniers, dans un souci d’écoute et de transparence".