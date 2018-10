Les patients hospitalisés au Centre hospitalier universitaire Sud Réunion (CHU Sud) auront désormais accès à l'informatique avec la mise en place d'ateliers par des animateurs de la cyber base de

Saint-Pierre. C'est un partenariat entre le CHU sud et la Civis qui est à l'origine de cette mise à disposition. "Ce partenariat vise en effet à réduire la fracture numérique en offrant la possibilité de

s'initier à l'usage d'internet et d'en développer sa pratique. Des animations, notamment en faveur des enfants hospitalisés mais aussi des patients de longue durée, seront mises en place à la demande des équipes soignantes" notent les deux partenaires

Dans un premier temps les activités proposées seront en lien avec le service de pédiatrie générale. Une initiation aux technologies de l’information et de la communication, dez ateliers de découverte d’outils multimédias (photo, vidéos,…), des activités ludiques et un service e-administration pour les proches des personnes hospitalisées seront notamment proposés

Dans un second temps c'est le pôle de santé mentale qui bénéficiera de ces activitiés.

Les ateliers informatiques s’organiseront en fonction de la durée d'hospitalisation et du profil de chaque patient. De façon ludique mais aussi thérapeutique, les équipes de la

cyber base auront pour mission d’améliorer la prise en charge du patient. Ils profiteront de ce moment d’échanges pour recueillir et observer plusieurs données très utiles à l'équipe soignante, le but étant de réduire au maximum le stress de l'hospitalisation.

Pour le service de chirurgie infantile, les interventions se feront directement au chevet du patient

Pour le pôle de santé mentale, l’accompagnement phare sera l’e.administration pour la continuité administrative (maintien des prestations sociales, actualisation pôle emploi,

réalisation de CV, déclaration de revenus…)

L’équipe de la cyber base de Saint-Pierre interviendra directement auprès des patients, notamment les enfants hospitalisés en pédiatrie. Afin de se familiariser à ce nouvel

environnement, les agents ont vécu une semaine d'immersion au sein des services concernés. Ils ont ainsi pu rencontrer l'équipe soignante et pu prendre connaissance des

spécificités et des problématiques de chaque service.

Au CHU, la coordinatrice de la Maison des Usagers aura en charge le suivi des actions de l’équipe de la cyber base. Les interventions pourraient se faire trois fois par semaine selon les besoins des différents service concernés

"Le CHU mettra à disposition des salles pour permettre le bon déroulement des ateliers. Celles-ci seront équipées de plusieurs ordinateurs, de tablettes tactiles, de clé 4G pour l’accès à internet, d’une imprimante couleur Ces équipements pourront également être facilement transportés dans les différents services pour les besoins des patients" indiquent le CHU et la Civis.

Pour rappel

• Les cyber bases de la Civis

La cyber base est un espace public pour l'initiation aux technologies de l'information et de la communication, animé par des professionnels formés aux nouvelles technologies,

aux techniques d'animation et à la médiation. La vocation de cet espace est d'aider tous les publics à s'approprier les usages numériques pour leurs projets personnels ou professionnels.

Tout le monde peut ainsi bénéficier de conseils et d'une assistance sur les nouveaux usages de l'Internet, auprès d'une équipe d'animation professionnelle.

• La Maison des usagers

Faites par et pour des usagers, les maisons des usagers sont des espaces d’accès libre et gratuits dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité dans lesquels des associations partenaires de l’hôpital sont présentes. Elles sont ouvertes aux patients, à leurs proches et même aux personnes extérieures à l’établissement.

Ce sont des lieux d’informations (sur les pathologies, les traitements, les médicaments, les droits, etc.), d’échanges avec les associations et d’écoute des usagers.