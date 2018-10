Le 4 octobre 2018 a eu lieu la réunion d'installation du comité des usagers du réseau Alternéo. à Saint Pierre. "C'est dans le cadre du nouveau contrat de délégation en matière de transports publics, confié au groupement Cinéo pour l'exploitation du réseau Alternéo début 2018, que la Civis a exprimé une volonté forte de concertation avec les usagers et les partenaires du réseau. Une de ses traductions est la création d'un comité des usagers, pilier de cette démarche de concertation qui irriguera l'ensemble des actions du délégataire au quotidien" écrit la Civis dont nous oublions le communiqué ci-dessous.

A un moment où le réseau Alternéo va connaitre d’importantes évolutions, tant en matière de dessertes que de nouveaux produits, le comite des usagers aura pour rôle de faciliter le rapprochement des usagers et citoyens du territoire de la Civis.

Véritable lieu d’information, d’échanges mais également de construction de propositions, le comité des usagers nouvellement installé est composé de 16 membres, représentant la CIVIS, les opérateurs du réseau, comme les usagers et la société civile.

Leur objectif commun et partagé est l’amélioration continue du service, dans le respect de l’intérêt général et dans une approche citoyenne, au moyen de deux réunions par an mais également d’un travail en réseau entre les membres, sur les 5 thématiques validées lors de cette première réunion (voir fiche 1 en annexe).

Parallèlement, la démarche de concertation va se déployer sur le terrain dans le cadre de temps réguliers de rencontre avec l’ensemble des habitants de la CIVIS. A cet effet, Alternéo organisera une réunion publique par an dans chaque commune et ce dès le mois de novembre.

Le réseau Alternéo entre donc dans une nouvelle ère dans son rapport à son environnement, pour plus de lisibilité et de visibilité, en totale adéquation avec la volonté stratégique de son délégataire, la Civis.