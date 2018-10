La CIVIS, en partenariat avec la commune de L'Étang Salé, organise le samedi 27 octobre sa première Matinée vélo, de 9h à 12h sur le champ de foire en face du camping. Durant cette matinée, une balade sera proposée à 9h30. Elle vous permettra seul, ou en famille, de tester une partie des voies cyclables du Bon Plan Vélo de la CIVIS.Le circuit sera sécurisé, avec la participation de la police municipale et de bénévoles tout au long de la balade.

Vous aimez pédaler, tout seul, en famille, entre amis ? Ou vous avez envie de vous y mettre pour prendre soin de votre santé de manière ludique ? N'hésitez plus, cette première Matinée vélo est faite pour vous ! Organisée par la Civis en partenariat avec Quadbike Réunion, Pill’up (vélo électrique) et la Cilam (pour la mise à disposition de bouteilles d’eau et de jus Kalao) ainsi que la Sécurité routière, cette matinée vous permettra aussi de découvrir de nouvelles façons de pédaler. Et vous pourrez en profiter pour tenter votre chance au jeu concours pour remporter un vélo adulte et un vélo enfant. Petite précision : n'oubliez pas vos vélos, vos casques ni vos bouteilles d'eau.

Voici le programme

• A partir de 9h : accueil des participants sur le parking du camping de L’Étang Salé

• 9h30 : départ de la balade qui emmènera les cyclistes à travers la voie verte et la forêt

sur une boucle d’environ 1h30

• Jusqu’à midi : un " village vélo " se tiendra sur le champ de foire (en face du camping de L’Etang-Salé) avec de nombreuses animations dont la découverte du Quadbike (quadricycle tout terrain) et du vélo électrique (Pill’up)sur des pistes permettant d’essayer ces nouveaux modes de vélo ;

Un jeu concours

Sur le stand Civis sera proposé un grand jeu-concours photo : les participants seront invités à se prendre en photo avec leur vélo et à poster les photos sur la page Facebook de la Civis (Facebook Civis-officiel). A gagner un vélo adulte et un vélo enfant ! Par ailleurs sur l'espace " décoration de casque à vélo " est prévue une distribution de gourdes Bon Plan Vélo. Et sur l'espace Sécurité routière, de nombreuses infos disponibles.