A l'occasion du Rallye régional du Sud qui aura lieu le week-end du 27 octobre 2018. Des épreuves auront lieu sur routes fermées, les secteurs concernés sont Bassin Plat et Grand Bois. (photo d'illustration)

Le Rallye National RS Sport se déroule les 27 et 28 octobre dans les régions Sud et Ouest de la Réunion. Cette étape est organisée par l'ASA Réunion, il s'agit de l'avant dernière épreuve qui suscitera l'intérêt des amateurs. Le championnat a été relancé car le leader Thierry Law-Long ayant abandonné, Christopha Vassor tentera de revenir dans la course au titre.

C'est sur deux jeux que se déroule le rallye national "RS Sport - Ntr". Samedi, après les vérifications en matinée entre 8 h et 11 h, la course débutera l'après-midi et sera organisée autour de deux spéciales. Une toute nouvelle : Grand Bois et Bassin Plat qui est une variante de Bassin Martin. Ces spéciales seront répétées deux fois d'affilée. Tout se passera dans le sud pour cette première journée, avec un départ au port de plaisance de Saint-Pierre et l'assistance au niveau du marché de gros vers Bois d'Olive.

Dimanche c'est dans l'ouest que l'assistance prendra place, à la ravine Saint-Leu plus précisément. Les tracés prévus sont Trois Bassins parcouru trois fois et Camélis qui sera réalisé deux fois. Divisé en deux étapes, le rallye national RS Sport - Ntr représente 316 km et est constitué de neuf spéciales d'une longueur de 103,15 km. Voici le détail de l'épreuve.

Samedi 27 octobre

Départ du Port de Plaisance Lislet Geoffroy 13h30

Entrée parc d'assistance-Marché de Gros 13h50

Sortie parc d'assistance-Marché de Gros. 14h10

ES1. Grand-Bois 1 (9,90 km) 14h43

ES2. Bassin Plat 1 (10,90 km) 15h16

Entrée parc d'assistance - Marché de Gros 16h06

Sortie parc d'assistance - Marché de Gros 16h36

ES3. Grand Bois 2 (9,90 km) 17h09

ES4. Bassin Plat 2 (10,90 km) 17h42

Arrivée 1ère étape Quai Nord. 18h22

Dimanche 28 octobre

Entrée parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 8h25

Sortie parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 8h55

ES5. Trois-Bassins 1 (13,25 km) 9h38

ES6. Camelias (10,90 km) 10h06

Entrée parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 11h06

Sortie parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 11h36

ES7. Trois-Bassins 2 (13,25 km) 12h19

ES8. Camelias 2 (10,90 km) 12h47

Entrée parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 13h47

Sortie parc d'assistance - La Ravine Saint-Leu 14h07

ES9. Trois-Bassins 3 (13,25 km) 14h50

Arrivée 2e étale et rallye Quai Nord 16h

Routes fermées pendant les épreuves

La mairie de Saint-Pierre prévient que des épreuves spéciales sur routes fermées auront lieu sur Bassin Plat et Grands Bois l'après-midi jusqu'en début de soirée.

Les secteurs concernés sur Grands Bois sont :

• chemin du milieu

• carrefour rue ZA Maxime Rivière

• carrefour chemin Folio

Les secteurs concernés sur Bassin Plat sont :

• chemin Bassin Martin

• carrefour chemin Bassin

• plat / allée des Bleuets

La mairie invite les riverains à prendre leurs dispositions pour éviter ces secteurs durant ces épreuves sportives.

