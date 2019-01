La CIVIS annonce que la déchèterie de la Rivière Saint-Etienne sur la commune de Saint-Pierre est définitivement fermée. "La CIVIS invite ses administrés à se rendre dans l'une des autres déchèteries présentes sur le territoire" dont la liste se trouvent ci-dessous :

Toutes les déchèteries sont des espace clos, gardiennés et aménagés. Les administrés peuvent y déposer gratuitement leurs déchets végétaux, encombrants, gravats et les déchets spéciaux (huiles de vidanges, piles).

"Le gardien, présent sur le site, saura vous guider et vous expliquer le fonctionnement de la déchèterie. Déposer les encombrants en déchèterie, c'est limiter le développement de dépôts sauvages. Apporter les huiles de vidange et piles usagées en déchèterie, c'est réduire le risque de pollution des sols et des eaux. Utiliser la déchèterie pour le verre, papier, carton, c'est participer à la politique de recyclage de la matière" commente la Civis.

Les déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi de 8h à 18h (hors jours fériés)

Déchèterie de Saint-Pierre : Chemin Bordier - Ligne Paradis

Déchèterie de Saint-Pierre : "Palama" 2a, chemin Palama, 97432 Ravine des cabris

Déchèterie de Saint-Pierre : "Allée Bois Noir" 190, allée Bois Noir, 97432 Ravine des cabris.

Déchèterie de Petite-Île : 13, Allée des Pâquerettes.

Déchèterie de Cilaos : Rue du Brûlé Marron

Déchèterie de L’Étang-Salé : 123, Allée Montaignac

Plus d'infomations sur le site civis.re