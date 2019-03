Alors que les Francofolies débutent ce vendredi 8 mars 2019 à 18h, la commune a mis en place des navettes Alternéo pour s'y rendre.

Afin de faciliter l’accès au festival importé de la métropole, la commune met à disposition des navettes pour se rendre et partir des Francofolies. Deux trajets sont prévus : le premier depuis l’arrêt Zac Canabady en passant par le Stade Casabona jusqu’à l’entrée de l’événement, et le deuxième depuis le rond-point Luc Donat, qui s’arrêtera aux arrêts Collardeau, cimetière Saint-Pierre, boulevard H. Delisle, plage, café de la gare et port. Le billet aller-retour coûtera un euro.

Les horaires

Vendredi : début 17h30 - fin 1h45

Samedi : début 16h30 - fin 1h45

Dimanche : début 15h30 - fin 23h45