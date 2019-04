Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 1 heures

La troisième édition des Francofolies de La Réunion, c'était les 8,9 et 10 mars dernier à la Ravine blanche à Saint-Pierre. Une programmation avec des artistes locaux, nationaux et internationaux. Une ambiance de folie, une fois de plus, le festival a été un succès. Les artistes ont mis le feu et le public était au rendez-vous. Les Francofolies de La Réunion sont en train de devenir un rendez-vous incontournable du milieu culturel de l'île. Retour en images sur ce festival péi de qualité. (photo/Facebook - Francofolies de La Réunion -Guillaume Belaud)

