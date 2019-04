La Brigade Intercommunale de l'Environnement (BIE) a pu faire enlever ce jeudi 11 avril 2019 le tas de déchets signalé la veille, chemin Valentin Hoarau dans le secteur de Pierrefonds. Avec le concours des riverains et de la gendarmerie, la BIE a pu établir un relevé d'informations et contacter le propriétaire du dépôt

Ce dernier, gérant d’une entreprise à Saint-Denis, a reconnu les faits et confirmé que de deux ses employés avaient jeté les déchets de la société à cet endroit. Les investigations de la BIE ont donc permis de verbaliser les contrevenants avec une amende de 135 € pour l’entreprise et chacun des deux employés. En plus de cette sanction, les responsables ont été contraints de nettoyer le site en acheminant les déchets à la déchèterie de la ZAC Roland Hoareau

Depuis le début de l’année, les agents de la BIE ont dressé pas moins de 120 procès-verbaux. Face à ces incivilités en constante augmentation, la CIVIS martèle à nouveau le mot d’ordre : " stop aux makots ! "