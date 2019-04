Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après deux semaines de votes c'est finalement le marché du sud qui emporte le prix du plus beau marché de l'île, contre Saint-Paul qui concourrait également. L'opération, lancée par TF1 et appelée "Votre beau plus marché" a donc élu la ville de Saint-Pierre pour représenter La Réunion au niveau national. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

