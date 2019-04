L'action "Approche, accroche" de la ville de Saint-Pierre se déroule sur le quartier de Basse-Terre, à la maison de quartier. Elle permet de créer un point de rencontre pour approcher des jeunes sans emploi du quartier et les orienter vers un parcours d'insertion professionnelle. Les porteurs du projet leur donnent des informations et leur proposent des rendez-vous individuels pour les aider dans leurs démarches et leurs entretiens.

Jean-Yannick Douanier nous partage son expérience. Il a suivi le dispositif "Approche, accroche" et vient d'obtenir un contrat de professionnalisation en tant que poissonnier. Il a terminé le cursus scolaire il y a maintenant 6 ans et a pu travailler ensuite au sein de la CIVIS et dans le bâtiment. Mais il n’avait pas encore trouvé sa voie professionnelle.

C'est alors que l’action Approche Accroche lui fait par d'une offre d’emploi de poissonnier. "Dès que j’ai eu connaissance de ce projet, j’ai lancé directement ma candidature. C’est un métier qui m’attire et c’était une réelle opportunité qui s’offrait à moi" exploque Jean-Yannick Douanier. Il ajoute avoir bénéficié d’un accompagnement individuel dans ses démarches pour l’emploi et pour son installation en métropole.



A l’issue d’une réunion d’information avec les différents partenaires et d’un entretien individuel de sélection qui s’est déroulé au Pôle Emploi de Saint-Pierre, Jean-Yannick voit sa candidature retenue. Le 14 mars 2019, il a pris l’avion pour Arcachon et a suivi une formation de poissonnier durant 2 mois et demi dans un centre spécialisé. L’objectif étant d’acquérir toutes les techniques et les pratiques du métier. A son retour il devrait signer un contrat de professionnalisation de quelques mois. Il se dit aujourd'hui "heureux d’avoir trouvé ma profession".

