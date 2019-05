Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Le pitch : "une ado qui relève la tête après les abus d'un ti-père, une actrice en proie avec un producteur prédateur, une mère débordée à la CAF, une jeune femme qui quitte tout et dort dans sa voiture... Venez rencontrer ces femmes, chacune montrant une facette de ce que signifie se libérer pour enfin être soi-même." Une création en créole et en français, tout public d'une durée d'1h15. Une pièce écrite et mise en scène par Émilie Jullin. Entrée libre et gratuite mais limitée, infos/réservations au 0692 66 09 57.

Le pitch : "une ado qui relève la tête après les abus d'un ti-père, une actrice en proie avec un producteur prédateur, une mère débordée à la CAF, une jeune femme qui quitte tout et dort dans sa voiture... Venez rencontrer ces femmes, chacune montrant une facette de ce que signifie se libérer pour enfin être soi-même." Une création en créole et en français, tout public d'une durée d'1h15. Une pièce écrite et mise en scène par Émilie Jullin. Entrée libre et gratuite mais limitée, infos/réservations au 0692 66 09 57.