Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Grand Jeu Vie des Ô est un projet soutenu à 100% par les fonds Européens LEADER, fonds de développement pour les hauts gérés par le Groupe d'Action Local (GAL) "Grand Sud Terres de Volcans". Cet événement est un jeu costumé et théâtralisé, animé par les habitants (parents et grand-parents) des quartiers saint-louisiens de Canot, Les Makes, Tapage et Gol les hauts.

