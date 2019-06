Après Sainte-Marie et Le Port, une troisième " Maison Coeur Alzheimer " est sortie de terre dans le sud de l'île, notamment à Saint-Pierre. La nouvelle bâtisse, qui a été officiellement inaugurée, le jeudi 13 juin, est opérationnelle depuis le 15 avril et a déjà accompagné quatre aidants familiaux. Plusieurs partenaires notamment Emmanuel Loupy, PDG de la Société d'Importation des Pharmaciens de La Réunion (SIPR), et Madame Mainharck représentant la Société d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) qui ont respectivement contribué à l'aménagement et à la mise à disposition du nouveau local, étaient présents à l'inauguration. Mme Rouvray, représentant la mairie de Saint-Pierre, faisait également partie des invités.

France Alzheimer Réunion est au service des familles de patients souffrant d’Alzheimer et maladies apparentées depuis 20 ans à La Réunion. L’association propose aux aidants familiaux un soutien et un accompagnement tout au long de la maladie de leur proche et prend également soin des patients à travers des activités d’art-thérapie notamment.

Sylvie Agnèz, la nouvelle présidente de France Alzheimer Réunion, se réjouit de l’ouverture de cette nouvelle maison sur l’île. Une nécessité, dit-elle, puis que le nombre de malades ne cesse d’augmenter. " 10 000 personnes seraient concernées par la maladie d’Alzheimer à La Réunion, et on présume que la moitié d’entre elles l’ignorent encore. Qui plus est, quelque 2 300 patients ont été hospitalisés en 2015 sur l’île, selon l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien. Je tiens à remercier du fond du coeur nos différents partenaires sans qui nous n’aurions pu avancer. Leur aide nous est fondamentale pour non seulement accompagner les personnes malades et leurs proches mais aussi pour assurer la formation de toute une équipe qui mette du coeur à l’ouvrage chaque jour ", souligne-t-elle.

A ce jour, ajoute-t-elle, l’association a animé 60 ateliers dans l’art thérapie pour 32 malades, dispensé 191 séances de stimulation cognitive et sensorielle à 26 patients à domicile, tenu des groupes de parole à l’intention de 60 familles et soutenu 65 aidants pour les entretiens individuels. À cela s'ajoute, les ateliers de bien-être, l’atelier de zoothérapie, l'art plastique et l'écriture. Et cela est possible grâce à de précieux partenaires tels que la SIPR ou la SHLMR, qui soutiennent l’association depuis plusieurs années, souligne Sylvie Agnèz.

Pour Emmanuel Loupy, P.-D.G du groupe SIPR, l’inauguration de cette troisième maison vient démontrer le rôle extrêmement important de France Alzheimer Réunion auprès des malades et de leurs proches. " Toutes ces personnes qui œuvrent au sein de l’association et des Maisons Coeur Alzheimer, accomplissent un travail remarquable auprès de nombreuses familles réunionnaises qui sont en souffrance en raison des conséquences de la maladie. La sensibilisation et toute l’aide que peut recevoir l’association deviennent ainsi capitales afin d’apporter un peu de réconfort à ceux qui sont concernés par la maladie ; d’où notre accompagnement à l’association France Alzheimer depuis de nombreuses années. La SIPR, fièrement ancrée sur le territoire réunionnais depuis plus de 85 ans et qui compte le rester pendant longtemps encore, s’est toujours investie dans la santé des citoyens. Nous avons un rôle capital à jouer dans le bien-être de ces derniers et auprès de tous ceux concernés dans le secteur dans lequel nous évoluons ", dit-il.

La " Maison Coeur Alzheimer " est accessible le lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h ; le mercredi, ce sera une fois sur deux de 14h à 16h et le vendredi de 9h30 à 12h.

La maladie Alzheimer à La Réunion

- 18 % des plus de 75 ans seraient atteints de démences ou de troubles cognitifs majeurs

- Maladie liée à l’âge : 7% entre 75 et 79 ans, 28% entre 85 et 89 ans, 47% après 90 ans.

- Les femmes sont plus exposées aux démences en raison d'une plus grande espérance de vie : 21% des femmes après 75 ans, 13% chez les hommes.

- 20 000 personnes potentiellement atteintes en 2040.

- Environ 130 décès en moyenne chaque année, causés par l’Alzheimer et les maladiesapparentées.

- Plus de 2 300 patients hospitalisés en 2015 sur l’île.

