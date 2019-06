Les citoyens se mobilisent à nouveau. Une opération de nettoyage menée en vue de la préservation de l'environnement sera mené par les habitants ce mardi 25 juin 2019 sur le quartier de Grands-Bois, au lieu-dit les Calbanons de la Cafrine à partir de 7h30. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CIVIS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Allon nettoy nout quartier" à Grands-Bois est une action de nettoyage et d’embellissement du site en partenariat avec les différentes classes de l’École Raymond Mondon de Grands Bois, le service environnement de la CIVIS, la brigade environnement de la CIVIS, et les divers associations du Quartier.

Les services municipaux accompagnent aussi l'action, notamment à travers le contrat de ville et la mairie annexe de Grands-Bois. Cette journée prône la convivialité et maintient l’objectif de sensibiliser à la protection de l’environnement et à la préservation d’un cadre de vie propre.

Au-delà de l'action environnementale c'est la réappropriation du site par les habitants qui se !construit.

Déroulé de la matinée :

A partir de 7h30 : Rassemblement aux Calbanons et organisation des équipes.

12h30 : Moment de partage et de convivialité.

14h00 -16h00 : Atelier de création de panneaux avec des messages de sensibilisation.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com