Alterneo continue d'explorer l'univers du 2.0 et propose désormais d'acheter et de valider ses tickets et abonnement directement via son smartphone. Un gain de temps rendu possible grâce à l'application M-Ticket.

