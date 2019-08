Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

La CIVIS organise le Forum de la création d'activité et de l'insertion jeudi 29 août 2019 à la salle Kerveguen de Saint Pierre. Dès 8h30 et durant toute la matinée, futurs créateurs d'entreprises et demandeurs d'emploi sont invités pour plusieurs rencontres et atelier destinés à les aider dans leurs démarches. L'entrée est libre et gratuite. (Photo d'illustration DR)

