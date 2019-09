Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Le mardi 3 septembre, le CCAS de Saint-Louis a ouvert un nouveau lieu d'accueil et d'échanges dans le quartier du Ouaki. Il permettra aux séniors et à toutes les personnes intéressées de se retrouver dans un lieu pour partager mais aussi profiter des différents ateliers proposés. Parmi les animations de quartiers, la couture, la cuisine, des conseils en santé, mais également des ateliers plus pratiques notamment sur les impôts, mutuelles et autres droits sociaux. Elles sont disponibles tous les jours de 8h30 à 16h. (Photo d'illustration : DR)

