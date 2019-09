Comme beaucoup d'autres communes de La Réunion, la mairie de Saint-Louis a également décidé de fêter les 36e journées européennes du patrimoine en organisant divers animations et activités dans sa commune. Plusieurs expositions et prestations seront présentées au city stade du Gol ainsi qu'a la salle Moulin Maïs. Le domaine de Maison rouge organise également des visites guidées ou libre de son domaine. Le week-end se terminera avec un spectacle de le Compagnie Danses en L'r au Madoi le dimanche 22 septembre de 14h à 16h.

Samedi 21 septembre de 14h à 17h

• Conseil citoyen du Gol au city stade du Gol. L’association Moka Tradisyon organise une animation culturelle en partenariat avec le conseil citoyen du Gol et les contrat de ville. Programme : Balade en charrette Bœuf Moka ; Jeux lontan ; Moloya avec les jeunes du quartier et le groupe Zontan Kabaré.



• Exposition : Zistoir et Kozman (Expo du 16 au 30 septembre.) à la Salle Moulin Maïs.

• Exposition sur l’histoire du séga du 19 au 21 septembre.

• Conférénce " aux origines du séga/maloya sourcs et courants "

• Prestations musicales du groupe Patrimoine



Domaine de maison Rouge – Saint Louis

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 09h00 à 17h00.

• Visite guidée du domaine caféier de Maison Rouge (45 min). Groupe limité à 25 personnes. Réservation possible par téléphone (0262 91 24 30) et sur place le jour même, dans la limite des places disponibles. Horaires des visites : 10H / 11H/ 15H / 16H.



• Visite libre et gratuite de la nouvelle exposition Regards croisés sur le XIXème siècle. L’EXPO : La toute nouvelle exposition du Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien offre aux visiteurs des Journées Européennes du Patrimoine un cortège de mobiliers exceptionnels, d’œuvres d’arts et un magnifique cabinet de dessin. Empreintes de créateurs du XIXème siècle, amoureux des arts, de l’esthétique, du raffinement et d’exotisme...

Dimance 22 septembre de 14h00 à 16h00.

• Spectacle de la Cie danses en L’r au Madoi. Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2019, l’association Danses en L’R offrira un spectacle Jeune public intitulé " A.G.M. Amitié Génétiquement Modifiée ". Il s‘agit d’une fable dansée qui aborde et sensibilise sur les thématiques des déchets plastiques et des mauvaises habitudes alimentaires. Cette pièce ludique et sensible pour le 3 -12 ans raconte l’histoire d’une amitié entre une frite industrielle et une tortue. À la suite de la représentation, des ateliers d’initiation à la danse contemporaine et des ateliers de sensibilisation sur l’environnement seront proposés.

