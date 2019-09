Organisé par l'association Webcup depuis 2011, la 14ème édition du Startupweekend, qui s'est déroulé du 20 au 22 septembre 2019 à l'IUT de Saint-Pierre, a battu son record de fréquentation avec pas moins de 175 participants, issus de tout milieu social ou professionnel, dont une quarantaine étaient des porteurs de projets. Durant 54 heures, ils ont collaboré et travaillé en équipe, sur des idées innovantes, prêts à répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques du territoire et même au delà.

Certains sont venus avec leurs idées, et d’autres avec leurs compétences. Soutenus par une équipe de bénévoles de l’association, épaulés par une vingtaine de coachs également bénévoles, spécialistes dans les différents domaines nécessaires à la création d’une startup, c’est à l’issue du weekend qu’un jury d’experts a attribué des prix aux équipes. Celles ci ont eu 10 minutes pour convaincre et confronter leurs idées.



Sur les 13 projets retenus après présentation des pitchs du vendredi soir (une minute pour convaincre les autres participants de se joindre au porteur de projet), 4 projets ont attirés l’attention du jury. Ainsi au terme du weekend, le jury a désigné les lauréats :



Le premier prix est attribué au projet “CertiFaced” porté par Nick Lam Yee Man et son équipe :



CertiFaced est un système de reconnaissance faciale adaptable sur différents supports (lunettes, dispositif auditif) visant à aider les personnes ayant des problèmes de reconnaissance de visages.



Ce projet remporte :

6 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM

Formation de 3 jours pour l’équipe en stratégie digitale avec le centre de formation CREALISE

Pack communication visuelle (logo, charte graphique, audit…) avec l’agence digitale PIRRAH

Le deuxième prix est attribué au projet “Mario Visio”, porté par Richard Cloud



Mario Visio est une application mobile qui permet d’accompagner les bricoleurs et leurs travaux de plomberie grâce à un plombier professionnel à distance en visio. Mario Visio projette d’étendre ce concept aux autres métiers de l'artisanat.



Ce projet remporte : 4 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM



Le troisième prix est attribué au projet “Holigood”, porté par Jessie Picard.



Holigood est une plateforme dédiée au développement personnel sous forme de site à abonnement. Holigood recense tous les coachs en développement personnel et permet aux utilisateurs d’avoir accès à leurs nombreux contenus.



Ce projet remporte : 2 heures d’expertise comptable avec le cabinet RSM



Le prix du public (le public vote pour son coup de coeur à l'aide d'un système de vote numérique par QR-code développé par Djothi Grondin) est attribué également au projet CertiFaced.



Ce projet remporte 1 pass atelier vacances pour 1 enfant (de 7 à 18 ans) au WEBCUP CAMPUS (Saint-Pierre ou Saint-Denis) > atelier au choix ! (programmation, impression 3D, robotique, drone …).



Le coup de cœur du jury est attribué au projet “La légende de l'île aux tika” porté par Giovanni Celeste. Ce projet est une solution socio-éducative ludique pour les parents et les enfants.



Photo Finale Startupweekend



Pour cette édition, les membres du jury étaients :

Mathieu Amo, représentant entreprise BCI

Jérôme Beaudemoulin, Technopole De La Réunion

Gaston Bigey, Directeur Général de Nexa - Agence de Développement de la Région Réunion

Jérôme Gardody, Administrateur provisoire du P2ER

Jacques Guillamot, Président Réunion Entreprendre

Daniela Soundron, Elue à la CIVIS, Enseignante-Chercheuse

Manuel Warlop, PDG Story Enjoy, Président comité French Tech Réunion

Ouvert à tout type de public, le défi que ce lance chaque année l’association Webcup est de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous et en faire une véritable liberté citoyenne permettant à chacun d’agir pour son territoire, dans le respect de l’être humain tout autant que de l’environnement.



Pour l'association Webcup, c’est "ensemble, en réunissant nos talents, en libérant nos énergies et notre créativité, que nous pouvons concevoir et déployer les start-up les plus novatrices de l’économie de demain dans l’économie circulaire, les circuits courts de production agricole, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables, la relocalisation artisanale ou industrielle, la création artistique, le tourisme etc".

Au delà de ce concours, l’association Webcup a à cœur de lutter contre l’exclusion numérique et promouvoir la coopération internationale pour faciliter l’accès de tout un chacun aux TIC et à leurs bienfaits. Elle initie ou forme sous la forme de stages ou d'ateliers, les enfants, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emplois ou encore les personnes âgées aux nouvelles technologies.