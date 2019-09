Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Embellir son jardin, sa maison, les espaces publics avec une jardinière en bois de palettes, c'est possible et ça s'apprend. L'association Ti planteur vous montre comment faire, rendez-vous à la maison de projets du Gol (Saint-Louis) le lundi 30 septembre et le mardi 1er octobre 2019 pour un atelier gratuit.

