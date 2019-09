Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 8 heures

La réduction du gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu : environnemental, économique et sociétal. On estime que chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées. Pour comprendre nos habitudes et mieux lutter contre le gaspillage alimentaire, l'association Régal (Réseau pour éviter lee gaspillage alimentaire) et Zéro déchet La Réunion ont créé le groupe de travail " informer et sensibiliser " pour mieux connaître les pratiques, perceptions et représentations du gaspillage alimentaire à La Réunion. Ce groupe de travail a besoin de vous ! Un questionnaire est mis en ligne.

La réduction du gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu : environnemental, économique et sociétal. On estime que chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées. Pour comprendre nos habitudes et mieux lutter contre le gaspillage alimentaire, l'association Régal (Réseau pour éviter lee gaspillage alimentaire) et Zéro déchet La Réunion ont créé le groupe de travail " informer et sensibiliser " pour mieux connaître les pratiques, perceptions et représentations du gaspillage alimentaire à La Réunion. Ce groupe de travail a besoin de vous ! Un questionnaire est mis en ligne.