Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce mercredi 2 octobre 2019 était menée une opération "stop aux makots" sur la Ligne Paradis à Saint-Pierre. Une journée marquée une double action : à la fois la lutte contre le dépôts sauvages de ce quartier, et une action de végétalisation de la zone. L'opération a été menée conjointement par les services de la ville de Saint-Pierre et les services de la CIVIS. Objectif : éliminer les makoteries et embellir ces espaces, à travers la mise en terre de 64 plantes. (Photos : exemple d'opération similaire de nettoyage et de végétalisation à Bois d'Olives / CIVIS)

