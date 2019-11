La CIVIS élabore un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), projet global de développement durable. Il vise à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter au travers d'un plan d'actions sur 6 ans. Pour ce projet, la CIVIS souhaite consulter l'avis de ses administrés en lancement une consultation publique.

Le Plan Climat est un projet politique sur le territoire de la CIVIS, pour 2030 et après. Selon le président de la CIVIS Michel Fontaine, "il s’agit d’un outil de planification et de mise en oeuvre d’actions concrètes pour préparer le territoire à la transition". Il ajoute que "notre responsabilité est grande car ce dont il est question aujourd’hui ce n’est ni plus ni moins que la terre que nous voulons laisser à nos enfants, pour notre île, notre pays et notre planète".

Deux objectifs essentiels : diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire, et se préparer et s’adapter au changement climatique tout en réduisant la pollution.

Retrouvez le lien du questionnaire sur le "Plan Climat Air Energie Territoire de la CIVIS - 2019" sur ce lien.

