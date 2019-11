Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

C'est un mélange entre randonnée et écologie : la CIVIS propose de découvrir la 2ème "éco-rando" organisée par Decathlon Saint-Pierre et le réseau de réservation Explore La Réunion. Entre sport et découverte nature, la randonnée sera encadrée par des accompagnateurs en montagne le long du canal de l'Aloès à Saint-Louis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

