Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Spectacle de désolation ce lundi 6 janvier 2020 à l'Etang du Gol, sur la commune de Saint-Louis. Des centaines de poissons morts ont été aperçus flottant à la surface ou échoués sur la berge. Ce mardi la CIVIS donne de plus amples informations sur les conséquences de l'incident : les fortes pluies dues à la tempête Calvinia ont provoqué une "élévation brutale du niveau de l'étang" provoquant "la rupture du cordon dunaire" et donc une vidange de l'étang. En plus d'une baisse du niveau de l'eau, l'eau salée s'est mélangée à l'eau douce de l'étang, un phénomène fatal pour les poissons. (Photo capture d'écran Facebook Raphaël Boucher)

Spectacle de désolation ce lundi 6 janvier 2020 à l'Etang du Gol, sur la commune de Saint-Louis. Des centaines de poissons morts ont été aperçus flottant à la surface ou échoués sur la berge. Ce mardi la CIVIS donne de plus amples informations sur les conséquences de l'incident : les fortes pluies dues à la tempête Calvinia ont provoqué une "élévation brutale du niveau de l'étang" provoquant "la rupture du cordon dunaire" et donc une vidange de l'étang. En plus d'une baisse du niveau de l'eau, l'eau salée s'est mélangée à l'eau douce de l'étang, un phénomène fatal pour les poissons. (Photo capture d'écran Facebook Raphaël Boucher)