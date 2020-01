Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après les fortes pluies qui entraîné la rupture du cordon littoral au niveau de l'embouchure de l'étang du Gol Saint-Louis et la mort de très nombreux poissons, la Civis a procédé au nettoyage des berges du plan d'eau ce jeudi 9 janvier 2020 "En plus du ramassage des cadavres de poissons au niveau des laisses de l'étang, les agents de la Civis et ceux de la commune de Saint-Louis ont collecté et évacué en centre agréé le maximum de déchets mis à jour par cette baisse du niveau de l'eau : pneus, batteries, bouteilles en plastiques et en verre, portes de voitures, tôles, sacs d'aliments, fils et matériels de pêche, barquettes, tissus" indique la Civis dans un communiqué. Une vingtaine de personnes ont effectué cette opération de lutte contre les déchets.

