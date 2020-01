Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce vendredi 31 janvier 2020, la Civis donne les résultats des derniers prélèvements réalisés sur les eaux de baignade sur les plages de l'Étang-Salé et de Saint-Pierre, l'intercommunalité indique "suite aux prélèvements effectués le mardi 28 janvier 2020, la qualité de l'eau est bonne et favorable à la pratique de la baignade sur les communes de Saint-Pierre et L'Etang-Salé." En conclusion,la baignade est de nouveau autorisée dans ces communes sudistes.

