La CIVIS rappelle que les services de collecte déchets ménagers (bac vert), déchets recyclables (bac jaune), encombrants et déchets verts sont maintenus. Aussi, l'intercommunalité demande de respecter le calendrier de collecte. Les collectes s'effectuent selon le calendrier en vigueur et ce aux heures habituelles. Il est demandé de jeter les masques, mouchoirs et gants usagés dans un sac étanche et fermé qui devra être mis dans le bac vert. Pour rappel, les déchèteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre. (Photo : CIVIS)

