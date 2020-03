La CIVIS rappelle à l'ensemble de ses administrés que le service de collecte des ordures ménagères (bac vert et orange), déchets recyclables (bac jaune), encombrants et déchets verts sont à ce jour maintenus. Les collectes s'effectuent selon votre calendrier de collecte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Pour des raisons de salubrité et santé publiques, vos bacs et déchets doivent être sortis la veille du jour de collecte. Masques, mouchoirs et gants usagés ne sont pas recyclables et pourraient constitués un risque pour les agents de collecte et de tri" rappelle la CIVIS.

"Ainsi, il vous est demandé de les jeter dans un sac étanche et fermé qui devra être mis dans le bac vert. Merci de ne pas présenter de sacs à côté des bacs. Pour rappel, les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. La CIVIS compte sur votre compréhension et votre civisme."