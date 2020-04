Le contexte de crise sanitaire actuelle a conduit la CIVIS à fermer son service d'accueil au public. Les services de la CIVIS restent cependant mobilisés pour la poursuite de ses missions essentielles conformément à son Plan de continuité d'activité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Aussi, pour toute question relative aux déchets, un numéro vert est à votre disposition au : 0800 501 501

• Pour ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement collectif, vous pouvez adresser un mail à : accueil@civis.re

• Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif, vous pouvez adresser un mail : anc@civis.re

• Le réseau Alternéo fonctionne du lundi au samedi de 7h00 à 17h30. Pour plus d’informations sur les horaires, vous pouvez vous rendre sur le site internet : www.alterneo.re ou appeler le : 0800 355 354

• Le Centre funéraire Sud assure les opérations d’accueil et de veillée ainsi que les crémations et les inhumations. Ce service est joignable au : 0262 33 94 94

• Vous trouverez toute information utile sur notre site internet : www.civis.re