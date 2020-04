Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

A partir du jeudi 9 avril 2020, les lignes de bus du réseau Alternéo fonctionneront à nouveau en mode restreint. Les services seront assurés à partir de 7h00 et jusqu'à 17h30, sur la base des horaires " Dimanche et jours fériés ". Le réseau circule sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite Ile, L'Etang Salé, Les Avirons et Cilaos.

