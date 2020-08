Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A compter du jeudi 27 août 2020 et jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des déchèteries du territoire de la CIVIS ne seront plus en mesure d'accepter les huiles minérales usagées ni les piles et accumulateurs. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

