Le World Clean Up Day (journée mondiale du ramassage de déchets) va connaître sa 3ème édition, le 19 septembre prochain. Les citoyens du monde se synchroniseront alors pour ramasser des déchets dans la nature pendant 36h. Les élèves de l'école de Bras sec, dans le cirque de Cilaos, se sont mobilisés ce jeudi 17 et vendredi 18 septembre afin de nettoyer leur environnement proche. Nous diffusons ici l'article de madame Deby, directrice de l'école.

Cette idée est venue d’un constat simple : Cilaos est situé dans le parc naturel des hauts, beaucoup de personnes passent par ici et souhaitent se ressourcer dans la nature… Malheureusement ces visites laissent des traces…. D’innombrables déchets sont laissés suite à ces pique-niques, ballades. Mais pas seulement, un petit bout de papier qui vous échappe des mains, un mégot de cigarette laissé à terre ou un bouchon décapsulé à la va-vite… Tous ces petits déchets qui paraissent anodins à l’échelle d’un individu, s’accumulent et créent une véritable pollution dont nous sommes un peu tous responsables. " Nous souhaitons préserver la beauté de notre cirque. "

L’équipe pédagogique a donc décidé de fédérer les élèves, les parents d’élèves, la Mairie ainsi que la CIVIS autour de la semaine du développement durable et plus particulièrement de ce projet. Les 67 élèves de l’école, équipés de gants et de sacs poubelles fournis par la Mairie de Cilaos, ont donc en l’espace d’une heure et demie sillonné les alentours de l’école et ont récolté plus de 60 kg de déchets en tout genre (mégots, canettes, bouteilles en verre et plastique, pneus, tuyaux, cartons…). La CIVIS les a ensuite accompagnés dans le tri de ces déchets afin de donner les premières bases des bons gestes éco citoyens.

Cette dynamique multi-acteurs a pour but de sensibiliser dès leur plus jeune âge les enfants afin que ces derniers deviennent acteurs de l’éveil des consciences. " Nous espérons que les enfants seront les petits ambassadeurs de la protection de leur environnement proche et lointain auprès de leurs parents et des touristes. Nous pensons que l’action est plus parlante que des mots. La transition doit passer par la pédagogie et la sensibilisation concrète et non les reproches. Nous souhaitons montrer que chacun peut apporter sa petite pierre. " nous confie la directrice.

En effet, suite à cette action ponctuelle, les enseignants accompagneront les élèves dans la création de panneaux qui se placeront autour des sentiers et aires de pique-niques, de plaquettes d’informations à disposition des familles et d’une exposition à l’office du tourisme.

C’est un excellent moyen de fédérer les acteurs en ré articulant les communautés éducatives autour d’un projet réflexif commun. Ce ramassage éducatif a permis de renforcer la coopération et la coéducation mais également de mettre en parallèle l’action individuelle et la puissance de l’action collective sur une journée d’action internationale. " Nous fé not par comme le petit colibri " comme nous le dit Tiago en classe de moyenne section.

Alors, prêt à faire la vôtre ?

Quelques témoignages d’enfants :

" C’était bien de faire ça car ça aide notre planète à mieux respirer et notre cirque est plus propre " Maé CE2

" Je suis content d’avoir fait ma part et peut être ca va apprendre aux cochons qu’on peut faire autrement ". Arthur CE2

" On a appris qu’on pouvait trier nos déchets pour qu’ils soient réutilisés et économiser les ressources de la planète " Kylian CM1

" On a ramassé une quantité impressionnante de déchets, c’était beaucoup de travail mais ça nous a permis de comprendre qu’il ne faut pas jeter de déchets dans la nature ". Quentin CM2

" Hier on a été voir des gens qui pique-niquaient et on leur a dit que ce serait bien qu’ils ramènent leurs déchets chez eux en partant " classe de CM1-CM2