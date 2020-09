Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Septembre à 14H48

L'association CycloCIVIS informe les passionnés de vélo du report de la 10ème édition au 15 novembre 2020. Deux formats sont proposés pour cette course entre Saint-Pierre et Cilaos : une course de 15 km depuis le tunnel de Peter Both jusqu'au stade de Cilaos. La seconde course de 45 km, avec la mythique montée de Cilaos, se déroulera entre Saint-Pierre et le stade de Cilaos. Nous publions ici le communiqué de la CIVIS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

