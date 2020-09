Ce lundi 28 septembre 2020, l'école primaire du Centre de Cilaos a organisé une action de sensibilisation à la gestion des déchets. Coordonnée par la CIVIS, cette action entre dans le cadre de l'éducation au développement durable (EDD). Nous publions le communiqué de François Genlinso, directeur de l'établissement.

Lundi 28 septembre, des intervenants de la CIVIS se sont rendus à l'école du centre dans le cadre de l'EDD. (Education au Développement Durable). L'objectif de cette intervention était principalement le tri des déchets (poubelles jaune et verte).

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la société, l'économie et la culture. Pour cela, dès l'école, les élèves sont sensibilisés au développement durable.

Cette politique éducative est menée en prenant en compte les grands enjeux du XXIe siècle, liés, par exemple, aux ressources, au climat, à la biodiversité, à la croissance démographique et urbaine, ou à l'alimentation, à la cohésion sociale, à la solidarité internationale et au développement humain. Il s'agit ainsi de former le futur citoyen aux choix complexes qui mettent en jeu le développement durable dans son existence personnelle et dans la société dans laquelle il vit.

Pour cela, il serait bien qu'à la maison vous parliez avec votre enfant de ce qu'il a vu , entendu et appris aujourd'hui. Cette continuité à la maison permettra d'ancrer de bonnes habitudes et ainsi contribuer à un développement harmonieux de l'Homme et de son environnement.

La tâche est lourde et complexe mais pas impossible. Grâce à ce type d'intervention dans l'école, les bonnes habitudes environnementales se prendront pour le bien des Hommes et de la Planète.

Mots d'enfants au sortir de l'intervention :

"Il faut pas polluer la planète." (Killian CP)

"Il vaut mieux planter des arbres que de les couper." (Lilou CE2)

"Il nous faut assurer un développement durable car une croissance infinie dans un monde fini est impossible." (Enseignant)

A l'issue de cette intervention, les élèves de la mare sèche ont pu se rendre au trou de pilon et au plateau de chênes pour s'entraîner au CROSS des écoles qui aura lieu au mois de novembre."