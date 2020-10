Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

La CIVIS et la commune de L'Etang-Salé vous informent que les filets anti-requins de la zone de baignade sont endommagés. Par conséquent, la flamme rouge a été hissée jusqu'à leur remise en état. La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité. (photo d'illustration rb/www.ipreunion)

