"Depuis septembre 2019, la Civis a équipé son centre funéraire d'un nouvel outil de gravure. Celui-ci permet d'inscrire le nom des défunts dont les cendres sont dispersées au jardin du souvenir sur des plaques d'aluminium" indique la Civis dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Civis)

"Le jardin du souvenir est un espace de dispersion des cendres. Il est composé de deux puits de dispersion, un à destination des adultes et l’autre pour les enfants, notamment les tout-petits. Ainsi, de nombreuses familles peuvent plus facilement matérialiser et mémorialiser un lieu de recueillement pour leur défunt.

Cette nouvelle prestation s’inscrit toujours dans une démarche d’amélioration du service à la population. En cette période de la Toussaint et de recueillement auprès des défunts, la Cvisi recommande le respect des consignes sanitaires. Le port du masque est obligaroite sur l’ensemble du site.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le centre funéraire du Sud en composant le numéro suivant : 0262 33 94 94

Plus d'iinformation sur www.civis.re