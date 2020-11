Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Exploitée depuis plus de 30 ans, la décharge de Pierrefonds stocke à elle-seule deux tiers des déchets des ménages réunionnais. Avec la croissance démographique et le développement économique de l'île, l'enfouissement des déchets n'a cessé d'augmenter et de consommer du foncier, indique la CIVIS. (Photo d'illustration Ileva)

Exploitée depuis plus de 30 ans, la décharge de Pierrefonds stocke à elle-seule deux tiers des déchets des ménages réunionnais. Avec la croissance démographique et le développement économique de l'île, l'enfouissement des déchets n'a cessé d'augmenter et de consommer du foncier, indique la CIVIS. (Photo d'illustration Ileva)