Michel Fontaine, président de la Civis et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental ont signé ce mardi 8 décembre 2020, le pacte de solidarité de lutte anti-vectorielle au siège de la Civis. L'objectif de ce pacte est de lutter contre la dengue en renforçant notamment le ramassage des déchets et des encombrants. Nous publions ici le communiqué de la Civis. (photo Civis)

Dans le cadre du plan de relance économique et sociale, le Département souhaite intervenir rapidement, en complément des dispositifs existants, sur des questions cruciales de sortie de crise. Ainsi, le Département entend apporter sa contribution en renforçant les dispositifs de lutte contre la dengue, épidémie qui affecte fortement la population réunionnaise.

En effet, le 7 mai 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a préconisé plusieurs mesures sur différents volets notamment : garantir aux services de lutte anti vectorielle, les moyens matériels et humains (...) maintenir une communication active et mobilisatrice sur la lutte contre la dengue ; renforcer le ramassage des déchets et des encombrants et de s’assurer de leur élimination.

L'Anses conclut " il est indispensable de renforcer toutes les actions prévues dans les stratégies de LAV, (...) et de mettre en œuvre les conditions optimales permettant de minimiser l’exposition des professionnels de la lutte antivectorielle au Covid-19, et de diffusion de ce virus dans les populations lors de leur mise en œuvre ". Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie de dengue s'accélère et touche toutes les communes. Au total, plus de 10 000 cas autochtones ont été confirmés depuis le début d’année.

- Des mesures de lutte renforcée contre la dengue s’imposent pour débarrasser La Réunion des gites larvaires liés aux carcasses et dépôts sauvages -

La collectivité départementale, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes, se propose donc de faire assurer au plus tôt le nettoyage et l’entretien des espaces publics collectifs, touristiques et privés. Pour ce faire, un

dispositif de collaboration avec les acteurs de la lutte antivectorielle a été adopté en séance plénière du 15 juillet 2020, à travers le pacte de solidarité de lutte anti-vectorielle.

A ce titre, le montant global alloué à ce dispositif est de 7,5 M€ dont l’enveloppe est répartie de la manière suivante : 3 M€ pour les EPCI, 1,5 M€ pour les associations, 3 M€ pour la SPL EDDEN.

Un bilan des actions menées, des dépenses justifiées et des sommes versées par le Département sera réalisé en janvier 2021, sur la période 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

